Weather Forecast Today, 17 June 2026: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें ताजा अपडेट

Weather Forecast Today, 17 June 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज 17 जून 2026 को देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है. वहीं, दक्षिण और पश्चिमी भारत के महानगरों में मानसून की चाल इस समय काफी चर्चा में है.
दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (NCR) में आज आसमान में बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली में जून महीने का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कम है. दिन के समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, 15 June 2026: दिल्ली और चेन्नई में बारिश की संभावना, मुंबई में उमस का असर; पढ़ें आज का मौसम पूर्वानुमान
चेन्नई में गरज के साथ बौछारें
दक्षिण भारत के महानगर चेन्नई में आज मौसम काफी उमस भरा रहने की उम्मीद है. यहां का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हालांकि, क्षेत्रीय मौसम केंद्र (RMC) ने आज चेन्नई के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. 18 जून के बाद से चेन्नई के लोगों को गर्मी से अधिक राहत मिलने की उम्मीद है.
मुंबई में मानसून की धीमी रफ्तार और इंतजार
मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी भारी मानसूनी बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल अल नीनो (El Niño) के प्रभाव के कारण पश्चिमी तट पर मानसून की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है. हालांकि, मुंबई में आज हल्के बादल छाए रहने और हल्की प्री-मानसून बौछारें पड़ने की उम्मीद है, लेकिन मुख्य मानसून के जून के आखिरी सप्ताह (25 जून के आसपास) तक ही सक्रिय होने का अनुमान जताया गया है.
अन्य राज्यों में मौसम का हाल
पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और असम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके विपरीत, देश के मध्य हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी भी मानसून की कमी के कारण सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें.