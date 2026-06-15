Weather Forecast Today, 15 June 2026: दिल्ली और चेन्नई में बारिश की संभावना, मुंबई में उमस का असर; पढ़ें आज का मौसम पूर्वानुमान

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Weather Forecast Today, 15 June 2026: देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, आज यानी 15 जून को देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के चेन्नई और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) के कारण मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी तरफ, आर्थिक राजधानी मुंबई में फिलहाल भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

दिल्ली-एनसीआर: छाए रहेंगे बादल

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार दोपहर या शाम को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, June 14, 2026: देश के 18 राज्यों में अगले 12 घंटों के भीतर भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, 90 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हालांकि, इस हल्की राहत के बाद इस सप्ताह के अंत तक तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

मुंबई: मॉनसून की रफ्तार धीमी

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है. आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, मुंबई में आज भारी बारिश के आसार नहीं हैं. शहर में मुख्य रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और हवा में नमी (humidity) का स्तर अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी परेशान करेगी. कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में रात के समय भी गर्म मौसम रहने की चेतावनी दी गई है.

चेन्नई और तमिलनाडु: 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के उत्तरी तट पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. इसके प्रभाव से चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई सहित राज्य के 10 उत्तरी जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. पुडुचेरी में भी आज मौसम ऐसा ही बना रहेगा.

देश के अन्य राज्यों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में अगले 4-5 दिनों तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. इसके विपरीत, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे असम, मेघालय और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए मौसम विभाग ने आज आंधी और बिजली गिरने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इन क्षेत्रों में 20 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना है.

प्रमुख शहरों के तापमान और मौसम का पूर्वानुमान (15 जून 2026)

देश के 15 मुख्य शहरों में आज के संभावित तापमान और मौसम की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है.