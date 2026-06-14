Weather Forecast Today, June 14, 2026: देश के 18 राज्यों में अगले 12 घंटों के भीतर भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, 90 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

बारिश/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, June 14, 2026: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने रविवार को एक नया अपडेट जारी करते हुए अगले 12 घंटों के भीतर दिल्ली (Delhi), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) और राजस्थान (Rajasthan) सहित देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की संभावना जताई है. इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

इन मौसमी प्रणालियों के कारण बदला मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) बना हुआ है. इसके साथ ही मध्य असम और उसके आसपास के इलाकों में भी एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. इन दोनों प्रणालियों के प्रभाव से देश के मैदानी, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी और प्री-मानसून गतिविधियों में तेजी आई है, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश की अनुकूल स्थितियां बनी हैं.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मिजाज

राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, खासकर शाम और रात के समय 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चल सकते हैं. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश: बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। यहां हवा की रफ्तार 90 किमी/घंटा तक जा सकती है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। यहां हवा की रफ्तार 90 किमी/घंटा तक जा सकती है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. बिहार: पटना, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, अररिया, खगड़िया, गया, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इन जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

अन्य राज्यों का जिलावार पूर्वानुमान

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का असर दिखेगा. उत्तराखंड के ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार और चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, शिमला, मनाली और कुल्लू में 60 से 65 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मनाली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है.

इसके अलावा मध्य प्रदेश (भोपाल, इंदौर, विदिशा), राजस्थान (जयपुर, सीकर, बीकानेर, उदयपुर), झारखंड (रांची, बोकारो, धनबाद), पंजाब (पटियाला, लुधियाना, अमृतसर) और असम (गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़) में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मुंबई का मौसम आज, 14 जून

दिल्ली का मौसम आज, 14 जून

चेन्नई का मौसम आज, 14 जून

बेंगलुरु का मौसम आज, 14 जून

हैदराबाद का मौसम आज, 14 जून

कोलकाता का मौसम आज, 14 जून

शिमला का मौसम आज, 14 जून

नुकसान की आशंका और सुरक्षा परामर्श

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज आंधी के कारण पेड़ों के गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और खुले में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली गिरने का खतरा अधिक है. आईएमडी ने किसानों, मछुआरों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और कंक्रीट के ढांचों के पास रहें.