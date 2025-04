Mumbai Rain Prediction: महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज! जलगांव, पुणे समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, मुंबई में 2 अप्रैल तक बारिश का अनुमान

Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जलगांव, पुणे, जालना, अहिल्या नगर और नासिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. वहीं, मुंबई में 2 अप्रैल तक हल्की बारिश होने का अनुमान है. मुंबई में बीते कुछ दिनों से गर्मी का असर देखने को मिल रहा था, लेकिन मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में हल्की फुहारें गिर सकती हैं.

इससे तापमान में कुछ गिरावट आने की उम्मीद है. हालांकि, भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.

#BREAKING: IMD issued an orange alert for Jalgaon, Pune, Jalna, Ahilya Nagar, and Nashik, predicting light showers in Mumbai till April 2. A yellow alert is in place for Thane, Raigad, Ratnagiri, and Dhule pic.twitter.com/ypU4uF5hgf

