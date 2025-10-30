VIDEO: मध्य प्रदेश के धार में हादसा, निर्माणाधीन रेल पुल पर क्रेन गिरने से दो की मौत

(Photo Credits ANI)

मध्य प्रदेश के धार जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक निर्माणाधीन रेलवे पुल पर काम कर रही क्रेन अचानक पलटकर एक ट्रक पर गिर गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए.

हादसा जिला मुख्यालय से 48 KM दूर हुआ

यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 48 किलोमीटर दूर, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास सगौर कस्बे में हुआ. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और काम के दौरान क्रेन का संतुलन बिगड़ने से वह पास से गुजर रहे ट्रक पर जा गिरी. हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. Chandauli Train Accident: यूपी के चंदौली में बड़ा रेल हादसा टला! नंदन कानन एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी, घंटों बाद जोड़ा गया ट्रेन का कपलिंग

मध्य प्रदेश के धार में हादसा

मौके पर स्थानीय पुलिस-दमकल की टीम मौजूद

फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौजूद है. बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी है, जबकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.