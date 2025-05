PoK खाली करे पाकिस्तान; कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक- तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं

नई दिल्ली: मंगलवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा और स्पष्ट बयान दिया. MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस मुद्दे पर भारत की नीति स्पष्ट और अडिग है. पाकिस्तान को पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) से अपना अवैध कब्जा हटाना ही पड़ेगा. उन्होंने दो टूक कहा, “जम्मू-कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाया जाएगा. इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती.”

विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यह भारत की पुरानी और स्थायी नीति है, जो आज भी पूरी तरह वैध और लागू है. MEA प्रवक्ता ने कहा, “भारत का एकमात्र मुद्दा पाकिस्तान से है और वो है अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्रों को खाली कराना.”

इस बयान से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी देश या संगठन से क्यों न आए.

हाल के वर्षों में भारत ने पीओके को लेकर अपनी स्थिति और मजबूत की है. संसद में पहले ही पीओके को भारत का हिस्सा बताया जा चुका है, और सरकार कई बार कह चुकी है कि भविष्य में पीओके को भारत में मिलाने का प्रयास किया जाएगा.

विदेश मंत्रालय का ताजा बयान इस दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी यह संदेश देता है कि भारत अब कूटनीति के साथ-साथ सख्त रुख अपनाने को तैयार है.

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “... Any issue pertaining to the Union territory of the Jammu and Kashmir has to be addressed by India and Pakistan bilaterally; that policy has not changed. The outstanding matter… pic.twitter.com/sqGHmU4C8e

