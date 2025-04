प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, PM आवास पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का स्वागत 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक निवास पर किया. वेंस अपने चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं और इस यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल वेंस से गर्मजोशी से मुलाकात की, बल्कि उनकी पत्नी उषा वेंस और बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल से भी स्नेहपूर्वक भेंट की. वेंस परिवार के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था और उनके बच्चों की पारंपरिक भारतीय पोशाक में तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

इस मुलाकात का प्रमुख विषय भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और टैरिफ मुद्दे रहे, जो पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित रिसिप्रोकल टैरिफ नीति को जुलाई तक रोक दिया गया है, जिससे व्यापार वार्ता को गति मिली है.

PM Modi welcomes US Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance and their children to his official residence at Lok Kalyan Marg in Delhi pic.twitter.com/9U3UQcMPU1

— ANI (@ANI) April 21, 2025