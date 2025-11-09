UP Murder Case: हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या, एक मर्डर में जा चुका था जेल

बेनीगंज, 9 नवंबर : उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. हांस बरौली गांव के पास गढ़ीहार संपर्क मार्ग के किनारे नाले से युवक का शव बरामद किया गया. राहगीरों ने जब लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने शव की शिनाख्त भगवन्तपुर निवासी वीरेंद्र (33) पुत्र मुन्ना के रूप में की. जांच में सामने आया कि युवक की कनपटी पर सटाकर गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा, एएसपी पश्चिम मार्तंड प्रताप सिंह और सीओ हरियावां अजीत कुमार सिंह पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. पुलिस को मौके से एक जोड़ी चप्पल, गमछा, चिलम और एक पेन से लिखा हुआ कागज मिला, जिस पर मोबाइल नंबर की जगह 'भाभी जान' लिखा था. पुलिस मान रही है कि यह कागज इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में बड़ा सुराग साबित हो सकता है. वीरेंद्र और उसके पिता पर साल 2020 में गांव के ही सर्वेश नाम के युवक की हत्या का आरोप था. दोनों को उस समय जेल भेजा गया था. वीरेंद्र लगभग दो महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था, जबकि उसका पिता अभी हरदोई जिला कारागार में बंद है. यह भी पढ़ें : Uttarakhand 25th Foundation Day: उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी बधाई

गांव वालों ने बताया कि वीरेंद्र नशे का आदी था और उसका परिवार बेहद छोटा था. पिता के अलावा घर में कोई अन्य सदस्य नहीं है. उसकी गतिविधियां अक्सर विवादों में रहती थीं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है कि क्या यह पुरानी रंजिश का बदला है या फिर किसी नए विवाद की कहानी. एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया, "थाना बेनीगंज क्षेत्र में सूचना मिली थी कि खेतों में एक युवक का शव पड़ा है. फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. सीओ हरियावां के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है, जो जल्द ही मामले का खुलासा करेगी."