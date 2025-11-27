केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम भूपेंद्र पटेल ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

Credit-(Instagram,Gadkari Nitin)

गांधीनगर, 27 नवंबर : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों और ठेकेदारों को सड़कों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए. इस मीटिंग में जिम्मेदार लोगों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने या फिर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने का स्पष्ट संदेश दिया गया. प्रशासन को यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. साथ ही, इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रिसर्फेसिंग के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में सड़क निर्माण के सभी कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने सभी उच्च अधिकारियों और ठेकेदारों को यह भी निर्देश दिए कि वे सुगम रोड कनेक्टिविटी को शीर्ष प्राथमिकता दें और इस विषय में गंभीरता दिखाएं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक की चर्चाओं के दौरान केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का भार 35 फीसदी से अधिक रहता है. इस संदर्भ में एनएचएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन राजमार्गों की समुचित मरम्मत होती रहे और आवश्यकता पड़ने पर विस्तारीकरण के कार्य भी जारी रहें.

मुख्यमंत्री ने तीन राष्ट्रीय राजमार्गों अहमदाबाद-मुंबई, राजकोट-गोंडल-जेतपुर और अहमदाबाद-उदयपुर के प्रगतिरत कार्यों की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान खींचा और इन कार्यों को तेजी से पूरा करने पर चर्चा की. सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की ओर से गुजरात में एनएचएआई के तहत हाईवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आश्वासन दिया.