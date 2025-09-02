UK Road Accident: यूके में सड़क हादसा, हैदराबाद के 2 छात्रों की मौत, पांच अन्य घायल

हैदाराबाद, 2 सितंबर : यूके में हुए एक सड़क हादसे (Road Accident) में हैदराबाद के दो छात्रों की मौत हो गई. दो वाहनों की भिड़ंत में पांच अन्य घायल भी हो गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दुर्घटना सोमवार को एसेक्स शहर (Essex City) में हुई जब रेले स्पर गोलचक्कर (डुअल कैरिजवे ए130) पर दो कार आपस में टकरा गईं. गणेश निम्माजनम में भाग लेने के बाद नौ छात्रों का समूह दो कारों में घर लौट रहा था. 23 वर्षीय चैतन्य तार्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय ऋषितेजा रापोलू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पांच अन्य घायल हो गए. उन्हें रॉयल लंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है.
साई गौतम रावुल्ला को वेंटिलेशन पर रखा गया है, जबकि नूतन थाटिकायला आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए हैं. युवा तेजा रेड्डी गुर्रम, वामशी गोल्ला और वेंकट सुमंत पेंट्याला का भी उसी अस्पताल में इलाज चल रहा था. कार चला रहे गोपीचंद बटमेकला और मनोहर सब्बानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. साई गौतम की उम्र 30 साल है, जबकि समूह के बाकी सदस्यों की उम्र 20 से 23 साल के बीच थी. वे सभी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे.
हैदराबाद के नदरगुल इलाके के रहने वाले चैतन्य ने बीटेक किया था और आठ महीने पहले ही मास्टर्स करने लंदन गए थे. परिवार को सोमवार रात यह चौंकाने वाली खबर मिली. उनके माता-पिता, ऐलय्या और मंगम्मा सदमे में थे. परिवार को सूचना मिली कि वह अपने अन्य दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करके लौट रहे थे. चैतन्य के एक दोस्त ने शुरुआत में परिवार को बताया कि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन कुछ घंटों बाद बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है. हैदराबाद के पास बोडुप्पल में ऋषितेजा के परिवार को भी सोमवार रात यह दुखद खबर मिली. मृतकों के परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से शवों को घर लाने की व्यवस्था करने की अपील की है.