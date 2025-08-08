US में भारत से सामान नहीं खरीदेंगे Amazon-Walmart? ट्रंप की टैरिफ के चलते India को हो सकता है 5 अरब डॉलर का नुकसान
प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

Amazon Walmart Halt Orders: अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों जैसे अमेज़न, वॉलमार्ट, टारगेट और गैप ने भारत से सामान मंगाना फिलहाल के लिए बंद कर दिया है. NDTV की खबरों के मुताबिक, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ (एक तरह का टैक्स) दोगुना करके 50% कर दिया है.

भारत के एक्सपोर्टर्स (जो सामान बनाकर विदेशों में बेचते हैं) को अमेरिकी खरीदारों से चिट्ठियां और ईमेल मिले हैं. इन ईमेल में कहा गया है कि अगली सूचना तक कपड़ों और टेक्सटाइल की शिपमेंट (माल भेजना) रोक दें.

मामला इस बात पर अटका है कि अमेरिकी खरीदार इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं. वे चाहते हैं कि इसका पूरा खर्च भारतीय एक्सपोर्टर्स ही उठाएं.

कितना बड़ा होगा नुकसान?

जानकारों का मानना है कि इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से सामान की लागत 30% से 35% तक बढ़ जाएगी. इससे अमेरिका से आने वाले ऑर्डरों में 40% से 50% तक की भारी गिरावट आ सकती है, जिससे भारत को करीब 4 से 5 अरब डॉलर का बड़ा नुकसान हो सकता है.

भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे वेलस्पन लिविंग (Welspun Living), गोकलदास एक्सपोर्ट्स (Gokaldas Exports), और ट्राइडेंट (Trident) इस फैसले से बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं. इन कंपनियों की कुल कमाई का 40% से 70% हिस्सा अकेले अमेरिकी बाजार से ही आता है. इसलिए यह उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है.