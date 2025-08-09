आदिवासी भारत के पहले मालिक, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस: राहुल गांधी

Credit-(X,@ANI)

नई दिल्ली, 9 अगस्त : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए आदिवासी समाज के अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ने की बात दोहराई. उन्होंने लिखा, "विश्व आदिवासी दिवस पर सभी आदिवासी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं. आपकी परंपराओं और जीवन मूल्यों ने भारत की पहचान को समृद्ध किया है. आप भारत के पहले मालिक हैं और आपके अधिकार, अस्मिता और न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं."

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं दी. खड़गे ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे आदिवासी समाज के सभी नागरिकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई. जल-जंगल-जमीन और आदिवासी सभ्यता एवं परंपराओं का संरक्षण हमारा ध्येय है और कांग्रेस पार्टी आपके हितों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित है. जय जोहार, जय हिंद." छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने आदिवासी समाज के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ एकजुटता से खड़े होने की बात कही. यह भी पढ़ें : रक्षाबंधन पर तिब्बती महिला संघ और भारत तिब्बत सहयोग मंच की बहनों ने मोहन भागवत को बांधी राखी

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "जल, जंगल और जमीन के निस्वार्थ सेवक एवं संरक्षक हमारे समस्त आदिवासी भाइयों-बहनों को विश्व आदिवासी दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हम सदैव आदिवासियों पर हो रहे शोषण व अत्याचार के विरुद्ध आदिवासी समाज के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं." राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लिखा, "विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय सदैव ही पर्यावरण संरक्षण तथा संस्कृति का रक्षक रहा है. हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि आदिवासी समुदाय की भाषा, उनकी संस्कृति का संरक्षण हो तथा समावेशी विकास के जरिए उन्हें सशक्त तथा स्वावलंबी बनाया जाए एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों."