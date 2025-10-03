Kal Ka Mausam, 4 October: कल इन राज्यों में होगी बारिश, पढ़ें पूरे देश का वेदर अपडेट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 4 October: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली के मौसम ने करवट ले ली है. सितंबर में ही मानसून के विदा होने के बाद अब एक बार फिर दिल्ली और उससे सटे कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिली. दशहरे के दिन भी कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई. यह बारिश मानसूनी नहीं बल्कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, जो भूमध्यसागर क्षेत्र से उठकर उत्तर भारत तक पहुंच रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश व गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. बात करें कल के मौसम की तो शनिवार को झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. आइये जानते हैं देशभर में कल यानी 4 अक्टूबर को मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली और आसपास के इलाकों में 3 और 4 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे, लेकिन इन दिनों बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि 6 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और तेज बारिश तथा आंधी-तूफान आने की चेतावनी है.

कल का मौसम उत्तर भारत

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश- उत्तर भारत के इन राज्यों में 4 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. 6 अक्टूबर से यहां झमाझम बारिश के आसार हैं.

कल का मौसम जम्मू कश्मीर

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है. गुलमर्ग के अफरवत और अनंतनाग के सिंथन टॉप में बर्फ गिरी. श्रीनगर और आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ रविवार से जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में 6 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है. 5 और 6 अक्टूबर को बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. पिछले 24 घंटों में अलवर, धौलपुर, करौली, नागौर और जोधपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई. 4 अक्टूबर से उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

कल का मौसम पश्चिम बंगाल

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 6 अक्टूबर की सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान तथा दक्षिण बंगाल के पुरुलिया जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

कल का मौसम ओडिशा और आंध्र प्रदेश

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के तट की ओर बढ़ने की संभावना है. 3 अक्टूबर की रात तक गोपालपुर और पारादीप के बीच ओडिशा और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तट प्रभावित हो सकते हैं.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी. 8 से 10 अक्टूबर तक राज्य और देश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. इसके चलते बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में 9 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिसमें सौराष्ट्र-कच्छ में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. मछुआरों को 5 दिनों के लिए चेतावनी दी गई है, जिसमें गुजरात के सभी तटीय हिस्से शामिल हैं. इस दौरान समुद्र में हलचल रहने की उम्मीद है, आज हवा की गति 40-45 किमी प्रति घंटा और 65 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने का अनुमान है.