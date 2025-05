VIDEO: 'सरेंडर कर दो बेटा...' मां की गुहार अनसुनी कर आतंकी आमिर ने की फायरिंग, एनकाउंटर में ढेर

जम्मू-कश्मीर: पुलवामा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों को ढेर (JeM Terrorist Encounter) कर दिया गया. यह मुठभेड़ अवंतीपोरा के त्राल में हुई, जहां अब भी सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है और इलाके की घेराबंदी कर छिपे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है.

इस एनकाउंटर (Tral Encounter) के दौरान एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें मारा गया आतंकी आमिर वानी (Aamir Wani Video Call) अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करता दिख रहा है. आमिर की मां उसे बार-बार "सरेंडर कर दो बेटा..." कहती हैं, लेकिन आमिर ने मां की एक न सुनी और हथियार उठाकर सेना पर फायरिंग कर दी.

वीडियो में आमिर AK-47 के साथ नजर आता है और जिस घर में वह छिपा था, वहीं से वह वीडियो कॉल करता है. उसकी मां उसे लोकल भाषा में समझाती हैं –

“बेटा, सरेंडर कर दो, वापस आ जाओ…”

लेकिन आमिर का जवाब होता है –

“फौज को आगे आने दो, फिर देखता हूं.”

यह वीडियो एनकाउंटर शुरू होने से ठीक पहले का बताया जा रहा है.

Pakistan sponsored Terrorist Aamir Nazir Wani of Jaish e Muhammad calls his family before being killed in a security operation by Indian Army and J&K Police in Tral, Pulwama of South Kashmir. pic.twitter.com/39y8J3lHC1

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 15, 2025