बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का दांव, 'हर घर में एक सरकारी नौकरी' की घोषणा

पटना, 9 अक्टूबर : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने 'हर घर में एक सरकारी नौकरी' देने का ऐलान किया है. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा बताया है. तेजस्वी यादव ने आईएएनएस से कहा कि उनकी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा, जिसके तहत बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी. इस घोषणा को राज्य के कई विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा के बाद तैयार किया गया है.

तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसके पास सरकारी नौकरी न हो. यह हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे. इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है. हमने पिछले 17 महीनों में पांच लाख नौकरियां दी हैं और लगभग 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन किया है." उन्होंने आगे कहा कि जब हर घर में सरकारी नौकरी होगी, तब बिहार की जनता पूरी ताकत से उनकी सरकार के साथ काम करेगी और राज्य की विकास यात्रा में तेजी आएगी. तेजस्वी ने इस अवसर पर महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर कहा कि सीट शेयरिंग का मसला महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल हम इस पर आगे बात करेंगे. यह भी पढ़ें : अभिनेत्री राम्या को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

इससे पहले तेजस्वी यादव ने 'माई-बहिन मान योजना' का ऐलान किया था. बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी, तो वे इस योजना के जरिए महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपए की राशि सहयोग के तौर पर भेजेंगे. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग दो चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर (121 सीटें) और दूसरा चरण 11 नवंबर (122) को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और इसी के साथ चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे.