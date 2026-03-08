Surat News: सूरत में पूजा सामग्री के साथ नहर में गिरे 2 लाख रुपये, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद नोटों की गड्डियां सुरक्षित बाहर निकाला; देखें VIDEO

(Photo Credits @Benarasiyaa)

Surat News: गुजरात के सूरत शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार की छोटी सी लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती थी. रविवार को पूजा सामग्री विसर्जित करने के दौरान एक परिवार ने गलती से 2 लाख रुपये की नकदी से भरा बैग नहर में गिरा दिया. हालांकि, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए पानी के तेज बहाव के बीच से नोटों की गड्डियां सुरक्षित बाहर निकाल लीं.

कैसे हुई घटना?

मिली जानकारी के अनुसार, सूरत के एक स्थानीय परिवार के सदस्य पूजा करने के बाद सामग्री को पास की एक नहर में प्रवाहित करने आए थे. विसर्जन के दौरान हड़बड़ी में पूजा के सामान के साथ नोटों का बैग भी पानी में जा गिरा. बैग गिरते ही परिवार के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत स्थानीय दमकल विभाग को इसकी सूचना दी.

नहर में गिरे 2 लाख रुपये

फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही दमकल केंद्र के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे. नहर में पानी का बहाव होने के कारण नोटों के बह जाने का डर था. दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए नहर में उतरकर तलाशी अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद, जवानों ने 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियों को पानी से बाहर निकाला. गनीमत रही कि सारा कैश सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे फायर ब्रिगेड के जवान भीगे हुए नोटों को इकट्ठा कर रहे हैं और परिवार के सदस्य राहत की सांस ले रहे हैं. नेटिजन्स दमकल कर्मियों की ईमानदारी और उनकी कार्यकुशलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सावधानी बरतने की अपील

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जल निकायों के पास किसी भी प्रकार की सामग्री प्रवाहित करते समय सावधानी बरतें. अक्सर जल्दबाजी में कीमती सामान या दस्तावेज पानी में गिर जाते हैं, जिन्हें ढूंढना हमेशा इतना आसान नहीं होता. इस मामले में दमकल विभाग की मुस्तैदी ने एक परिवार की मेहनत की कमाई को डूबने से बचा लिया.