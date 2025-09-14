Kerala Shocker: प्राइवेट पार्ट में 26 स्टेपलर पिन चुभोए, आंखों में मिर्च स्प्रे छिड़का; Honey Trap में फंसाकर 2 युवकों के साथ दरिंदगी

Kerala Honey Trap Case: केरल के पथानामथिट्टा जिले (Pathanamthitta District) से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति-पत्नी ने कथित तौर पर दो युवकों को प्रेम जाल में फंसाया और न सिर्फ उन्हें लूटा, बल्कि उनके साथ ऐसी क्रूरता भी दिखाई कि सुनकर रूह कांप उठेगी. पुलिस (Kerala Police) ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार जोड़े की पहचान जयेश और उसकी पत्नी रश्मि के रूप में हुई है, जो पथानामथिट्टा के चरलाकुन्नू (Charalakunnu Crime) के रहने वाले हैं.

रश्मि ने दोनों पीड़ित युवकों को प्यार और शारीरिक संबंधों (Physical Relationships) का लालच देकर अपने घर बुलाया. इसके बाद, दोनों युवकों को अलग-अलग तारीखों पर क्रूरता का शिकार बनाया गया.

क्रूरता की सारी हदें पार

पहला मामला इसी महीने की पहली तारीख को सामने आया, जब अलप्पुझा (Alappuzha Honey Trap Case) का एक युवक उनके जाल में फंस गया. रानी इलाके (Rani Honey Trap Case) का रहने वाला दूसरा युवक तिरुओणम त्योहार (Thiruonam festival) के दिन आरोपी के घर पहुंचा और क्रूरता का शिकार हो गया. पुलिस के अनुसार, जयेश ने रानी निवासी युवक को अपने घर बुलाकर उससे अश्लील हरकतें (Obscene Acts) कीं और उसका वीडियो भी बनाया. इसके बाद युवक को बांधकर उस पर मिर्ची स्प्रे (Pepper Spray) किया गया.

इतना ही नहीं, उसके गुप्तांगों में लगभग 26 स्टेपलर पिन (Stapled In Genitals) चुभोए गए और नाखून निकाल लिए गए. बेरहमी से पीटने के बाद युवक को सड़क किनारे फेंक दिया गया. मामले का खुलासा तब हुआ, जब स्थानीय लोग युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए.

पीड़ित ने बताई आपबीती

पीड़ित ने पुलिस और मीडिया को बताया कि महिला रश्मि ने उसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया. उसने खुद उसके शरीर में स्टेपलर पिन और सुइयां चुभोईं. जयेश ने उसे तार से पीटा और जले हुए हिस्से पर मिर्च पाउडर छिड़का. आरोप है कि युवक की आंखों की रोशनी आंशिक रूप से चली गई और उसकी पसलियां भी टूट गईं.

इतना ही नहीं, इस जोड़े ने अलप्पुझा के एक और युवक को भी इसी तरह निशाना बनाया था. उसके साथ क्रूरता करने के बाद, उसके पैसे और आईफोन छीन लिए गए.

मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं आरोपी?

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त (Mentally Challenged) लग रहे हैं और गहन जांच की जा रही है. एक स्पेशल टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है.