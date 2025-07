VIDEO: मुंबई की सड़कों पर दिखा अनोखा नज़ारा, लोखंडवाला में खड़ी कार की ड्राइवर सीट पर बैठा मिला सिबेरियन हस्की डॉग, वीडियो वायरल

मुंबई के पश्चिमी उपनगर लोखंडवाला मार्केट रोड पर एक अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कार सड़क के बीच में खड़ी है और उसके ड्राइवर सीट पर एक सिबेरियन हस्की कुत्ता (Siberian Husky Dog)

बैठा हुआ नजर आया. इसके कारण ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया. जिससे कुछ समय के लिए लोग टैफिक से परेशान दिखें.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की होंडा ब्रियो कार दिन के समय सड़क के बीच एक पूरी लेन को ब्लॉक किए खड़ी है. इसके पीछे एक BEST बस और कई अन्य वाहन जाम में फंसे हुए हैं. बस का कंडक्टर कार के ड्राइवर को खोजते हुए बाहर आया है, लेकिन ड्राइवर की जगह पर वहां एक कुत्ता बैठा हुआ है, जिसे देखकर वह भी हैरान रह गया.

Car parked right in middle of Lokhandwala Market road

Causing major inconvenience

Traffic jams .. Snarl

Shockingly pet dog was left sitting on driver’s seat@MTPHereToHelp

Deserves choicest of punishment

— ANDHERI LOKHANDWALA OSHIWARA CITIZEN'S ASSOCIATION (@AndheriLOCA) July 29, 2025