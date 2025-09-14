'प्राइवेट पार्ट्स के छुआ': Delhi में पुलिस अफसर पर Northeast Girl से छेड़छाड़ का आरोप, ASI का हुआ तबादला

Delhi Crime: दिल्ली के आश्रम इलाके में 13 सितंबर को पूर्वोत्तर की एक लड़की (Northeast Girl) से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोप है कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के एएसआई वीरेंद्र कुमार (ASI Virendra Kumar) ने मेहरानी बाग इलाके में कार्रवाई के दौरान लड़की के साथ अभद्र व्यवहार (Obscene Act) किया. मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली और लोग पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि आरोपी एएसआई ने लड़की का चेहरा जबरन पकड़ा और आपत्तिजनक तरीके से छुआ. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों को भ्रामक बताया है.

SI पर पूर्वोत्तर की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप

छेड़छाड़ के आरोप में एएसआई का तबादला

Delhi ASI Suspended for Molesting Northeast Woman After Illegal Shop Search

दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ के दावों पर प्रतिक्रिया दी

दिल्ली पुलिस की सफाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुबह करीब 9:30 बजे अवैध शराब बिक्री की शिकायत (Liquor Sale Complaint ) पर एएसआई मौके पर पहुंचे और 20 क्वार्टर और 20 बोतलें जब्त कीं. पुलिस का कहना है कि दो घंटे बाद उसी इलाके से एक और पीसीआर कॉल आई, जिसमें एएसआई पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया. अधिकारियों का मानना ​​है कि यह कॉल शराब जब्ती की कार्रवाई को कमजोर करने और दबाव बनाने के लिए की गई थी.

आश्रम थाने के बाहर प्रोटेस्ट

घटना के बाद, उत्तर-पूर्वी समुदाय (North-Eastern Communities) के लोग आश्रम थाने (Ashram Police Station) के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और उन्हें आश्वासन दिया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी.

निष्पक्ष जांच का आश्वासन

फिलहाल, एएसआई वीरेंद्र का तबादला डिस्ट्रिक्ट लाइन्स में कर दिया गया है और दक्षिण-पूर्वी जिले का पीजी सेल (PG Cell of South-East District) मामले की गहन जांच कर रहा है. पुलिस ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और अगर एएसआई दोषी पाया जाता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.