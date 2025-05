Operation Keller: शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर, दो की हुई पहचान

Operation Keller: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए हैं. बताया जा रहा है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ केल्लर के शुकरू वन क्षेत्र में हुई है.

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद केल्लर के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही पुलिस और सेना की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया, तो जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। इस गोलीबारी के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए. मारे गए आतंकियों में 2 आतंकवादियों की पहचान हो गई है, और 1 की पहचान की होनी बाकी है. यह भी पढ़े: Operation Sindoor: वायुसेना ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालयों को निशाना बनाया; सूत्र

मारे गए आतंकियों के नाम

1- पहले आतंकी का नाम शाहिद कुट्टे पुत्र मोहम्मद यूसुफ कुट्टे (Shahid Kuttey son of Mohammed Yusuf Kuttey) हैं. वह चोटिपोरा हीरपोरा, शोपियां का रहने वाला हैं. वह (LeT, Cat -A) 08 मार्च, 2023 शामिल हुआ. वह 08 अप्रैल, 2024 को डेनिश रिसॉर्ट में गोलीबारी की घटना में शामिल था. जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और एक ड्राइवर घायल हो गए थे. वह 18 मई, 2024 को हीरपोरा, शोपियां में भाजपा सरपंच की हत्या में शामिल था. उस पर 3 फरवरी, 2025 को बेहिबाग, कुलगाम में टीए कर्मियों की हत्या में शामिल होने का संदेह है.

2-दूसरे आतंकवादी की पहचान अदनान शफी डार पुत्र मोहम्मद शफी डार (Adnan Shafi Dar son of Mohammed Shafi Dar) निवासी वंडुना मेलहोरा, शोपियां के रूप में हुई है. ज्वाइनिंग की तिथि- 18 अक्टूबर, 2024. (LeT, Cat- C). वह 18 अक्टूबर, 2024 को वाची, शोपियां में गैर स्थानीय मजदूर की हत्या में शामिल था. वहीं तीसरे आतंकी की पहचान होनी बाकी है.

(इनपुट एजेंसी)