Delhi Horror: लिव-इन पार्टनर ने रचा मौत का खेल! बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद सिलेंडर से उड़ाया, Private Video रिकॉर्ड करना बनी वजह

UPSC Student Murder Case Delhi (Photo: @iAtulKrishan1/X)

Delhi UPSC Student Murder Case: दिल्ली के तिमारपुर इलाके के गांधी विहार में यूपीएससी छात्र रामकेश मीणा की हत्या (Gandhi Vihar Murder) मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि रामकेश की हत्या (Delhi Ramkesh Murder) उसकी लिव-इन पार्टनर अमृता चौहान ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर की थी. पुलिस के मुताबिक, अमृता और रामकेश (Amrita and Ramkesh Love Story) की मुलाकात मई 2025 में हुई थी.

वे जल्द ही करीब आ गए और साथ रहने लगे. इस दौरान, रामकेश ने अमृता के कुछ निजी वीडियो (Private Video) और तस्वीरें सेव कर लीं.

यूपीएससी छात्र की सनसनीखेज हत्या

UPSC Aspirant Murdered in Delhi; Woman, Two Accomplices Arrested for Staged Fire#DelhiCrime | Police crack murder of UPSC aspirant in Gandhi Vihar. Amrita (21), a https://t.co/QdTtxHumJr Forensic student, her ex-boyfriend & friend strangled victim over private videos, then set… pic.twitter.com/NvUe3uHuPn — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) October 27, 2025

लिव -इन पार्टनर की हत्या की खौफनाक साजिश

जब अमृता को इस बात का पता चला, तो उसने बार-बार उससे डेटा डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन रामकेश अपनी हरकतों पर अड़ा रहा. अमृता इससे नाराज हो गई और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रच डाली.

घटना वाली रात, सुमित अपने दोस्त संदीप के साथ अमृता के फ्लैट पर पहुंचा. वहां पहले से मौजूद अमृता ने दरवाजा खोला और तीनों ने रामकेश पर हमला कर दिया. हमले के बाद, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई. फिर उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की एक हैरान कर देने वाली प्लानिंग बनाई.

पेट्रोल से लगाई आग, फिर सिलेंडर से उड़ाया

अमृता ने फोरेंसिक साइंस (Forensic Science) के अपने ज्ञान का इस्तेमाल सबूत मिटाने की कोशिश में किया. उसने कमरे में किताबों से चिता जैसी संरचना बनाई, शव पर घी और शराब डाली. फिर गैस लीक करके सिलेंडर में आग लगाने की योजना बनाई. मुरादाबाद में गैस एजेंसी चलाने वाले सुमित को गैस सिलेंडर में विस्फोट करने का तरीका पता था.

रात करीब 2:57 बजे, उन्होंने कमरे में आग लगा दी और चेहरा ढककर भाग निकले. कुछ ही देर बाद, सिलेंडर में विस्फोट हो गया और पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया.

फोरेंसिक टीम की जांच के बाद हुआ खुलासा

शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन फोरेंसिक टीम को रसोई के बजाय कमरे में सिलेंडर के टुकड़े मिले, जिससे शक और बढ़ गया. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन डेटा ने पूरा रहस्य उजागर कर दिया. फुटेज में अमृता और सुमित को घटना वाली रात फ्लैट में आते-जाते दिखाया गया है.

पुलिस ने अमृता को 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से, सुमित को 21 अक्टूबर को और संदीप को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. तीनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है.

मृतक और आरोपियों का बैकग्राउंड

मृतक रामकेश मीणा राजस्थान का रहने वाला था और बी.टेक करने के बाद यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी कर रहा था. मुख्य आरोपी अमृता चौहान मुरादाबाद की रहने वाली है और उसने फोरेंसिक साइंस में बी.एससी. की डिग्री हासिल की है. अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित मुरादाबाद में एलपीजी गैस ड्रिस्ट्रीब्यूटर (LPG Gas Distributor) है, जबकि उसका दोस्त संदीप एसएससी परीक्षा (SSC Exam) की तैयारी कर रहा है.

हालांकि, संदीप का दावा है कि उसे हत्या की साजिश के बारे में कुछ पता नहीं था.