School Assembly News Headlines for 3 October: स्कूल असेंबली के लिए 3 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 3 October: 3 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 3 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

असम पुलिस ने सिंगर जुबीन डेथ केस में उनके मैनेजर-ऑर्गेनाइजर पर हत्या का आरोप लगाया.

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, 91 साल की उम्र में वाराणसी ली अंतिम सांस.

दिल्ली में मिलावटी देसी घी के रैकेट का भंडाफोड़; 1,625 किलो घी जब्त, 6 गिरफ्तार.

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से 1.41 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद: केंद्र.

कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है... विजयदशमी पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत-चीन के बीच अक्टूबर के अंत तक फिर शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट्स.

शांति प्रस्ताव पर हमास की सहमति से पहले गाजा ने इजरायल पर दागे पांच रॉकेट.

तुर्की के इस्तांबुल में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 5.0 रही तीव्रता.

एलन मस्क 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बने.

सूडान में आरएसएफ ड्रोन हमले में 8 नागरिकों की मौत, कई अन्य घायल.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप : मनीष, वैष्णवी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई.

जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में बनाया नया रिकॉर्ड, 2025 में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज बने.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.