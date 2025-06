Sambhaji Nagar Garden Accident: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हादसा, सिद्धार्थ उद्यान की दीवार गिरने से दो की मौत; VIDEO

Sambhaji Nagar Garden Accident: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित सिद्धार्थ उद्यान में बुधवार को एक बड़ा हादसा तब हो गया जब उद्यान की एक पुरानी दीवार अचानक गिर गई. इस दुर्घटना में दो महिला कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

हादसे के बाद मृतकों की पहचान स्वाती खैरनाथ (35 वर्ष, निवासी रांजणगांव, लासलगांव) और रेखा गायकवाड (38 वर्ष, निवासी सौभाग्य चौक, एन-11, हडको) के रूप में हुई है. हादसे के वक्त सभी कर्मचारी नियमित कार्यों में व्यस्त थे. इसी दौरान दीवार गिरने से वे मलबे में दब गए. यह भी पढ़े: UP: उत्तर प्रदेश के देवरिया में निर्माणाधीन ‘वाटर पार्क’ की दीवार गिरने से एक लड़के की मौत

#WATCH | Maharashtra: Two people died near Siddharth Garden in Chhatrapati Sambhajinagar earlier this evening after a structure at the entry gate collapsed and fell on them, following strong winds. In a separate incident, one woman was injured after a tree uprooted and fell on… pic.twitter.com/qqCNdHPaOh

