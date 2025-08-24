Resignation from MLA Rahul Mamkuthathil: केरल कांग्रेस में घमासान, वरिष्ठ नेता ने मांगा अपनी ही पार्टी के विधायक राहुल ममकूटाथिल से इस्तीफा

तिरुवनंतपुरम, 24 अगस्त : केरल कांग्रेस में इन दिनों घमासान मचा है. एक युवती के साथ अश्लील आचरण के आरोपों में घिरे कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल से पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा मांगा है. वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला के मुताबिक अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगामी चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

यह कदम विपक्षी नेता वी. डी. सतीशन द्वारा राहुल से इस्तीफा देने की अपील के बाद उठाया गया है, जिससे संकटग्रस्त विधायक पर दबाव और बढ़ गया है. यह विवाद राहुल पर अश्लील आचरण के गंभीर आरोपों के बाद शुरू हुआ, जिसमें एक युवती ने उन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था. हालांकि इस मामले में अब तक कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इस आरोप ने पार्टी और जनता के बीच व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है. कई नेताओं का मानना है कि तकनीकी आधार पर उन्हें बचाने से कांग्रेस की छवि को, खासकर आगामी चुनावों से पहले, भारी नुकसान होगा.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, चेन्निथला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) नेतृत्व और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष सनी जोसेफ को बता दिया है कि राहुल को एक दिन भी विधायक पद पर नहीं रहना चाहिए. बताया जा रहा है कि उन्होंने सतीशन और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल से जुड़ा विवाद पार्टी की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा है.

माना जा रहा है कि चेन्निथला ने नेतृत्व को चेतावनी दी है कि कार्रवाई में देरी या औपचारिक शिकायत न होने का हवाला देना उल्टा पड़ेगा. उन्होंने यह भी आगाह किया कि आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ और भी आरोप सामने आ सकते हैं; अगर पार्टी निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो नुकसान और बढ़ जाएगा.

इस विवाद की शुरुआत से ही, चेन्निथला ने कड़ा रुख अपनाया है और नेतृत्व से तुरंत कार्रवाई का आग्रह किया है. उन्होंने पहले ही सुझाव दिया था कि राहुल या तो खुद इस्तीफा दे दें या निष्कासन का सामना करें. सतीसन और चेन्निथला दोनों की ओर से राहुल को हटाने की मांग के साथ, राहुल अब खुद को कांग्रेस में लगभग पूरी तरह से अलग-थलग पाते हैं. वडकारा के सांसद शफी परमबिल के अलावा, बहुत कम नेता उनके समर्थन में आगे आए हैं.

दबाव बढ़ाते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता और पूर्व विधायक शनिमोल उस्मान ने भी राहुल के इस्तीफे की मांग की और उनसे सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर रहने का आग्रह किया. और भी नेताओं ने इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया है. अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है, जिससे राहुल का राजनीतिक करियर एक अनिश्चित मोड़ पर पहुंच सकता है.