Lamborghini Crash at Worli Sea Face in Mumbai: मुंबई कोस्टल रोड पर सड़क हादसा, तेज़ रफ्तार लेम्बॉर्गिनी डिवाइडर से टकराई, देखें वीडियो

Lamborghini Crash at Worli Sea Face in Mumbai: मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां तेज़ रफ्तार में दौड़ रही एक लेम्बोर्गिनी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए. यह हादसा शनिवार सुबह करीब 9:15 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि मुंबई के कोस्टल रोड पर एक हाई-एंड सुपरकार लेम्बोर्गिनी तेज़ रफ्तार में थी. गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

गौतम सिंघानिया ने हादसे का X पर पोस्ट किया वीडियो

रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया ने इस हादसे का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि एक तेज़ रफ्तार लेम्बोर्गिनी अचानक दिशा से भटकती है और डिवाइडर से टकरा जाती है. गाड़ी को तेज़ी से आते और अचानक नियंत्रण खोते देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Mumbai Accident: गोरेगांव में फिल्म सिटी रोड पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, पिता के साथ स्कूल जा रही छात्रा की मौत; VIDEO

देखें हादसे का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Gautam Singhania (@gautamsinghania99)

हादसे के बाद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को दी सूचना

वहीं हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. हालांकि कोस्टल रोड पर ट्रैफिक में कोई बड़ी बाधा नहीं आई, लेकिन घटनास्थल पर भीड़ ज़रूर जमा हो गई.

ड्राइवर के नाम का बा तक पता नहीं!

हालांकि, यह अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है कि कार कौन चला रहा था और ड्राइवर कौन था. उसकी पहचान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मामले की जांच जारी है.