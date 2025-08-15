Thane, Maharashtra: घोड़बंदर में गायमुख घाट रोड का मरम्मत कार्य स्थगित, सभी डायवर्जन आदेश रद्द; नई तारीख की घोषणा जल्द
Photo- @shetty_athreya/X

Thane, Maharashtra: ठाणे के घोड़बंदर में गायमुख घाट रोड पर डामर बिछाने का मरम्मत कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह कार्य 15 से 18 अगस्त के बीच किया जाना था, लेकिन पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और बीच में छुट्टियों के कारण इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया. अधिकारियों का मानना है कि अगर समय पर काम पूरा हो जाता, तो ट्रैफिक डायवर्जन के कारण बड़ा जाम लग सकता था. इस सड़क की मरम्मत का काम मीरा-भायंदर नगर निगम कर रहा है, जबकि ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए थाणे ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही बड़े पैमाने पर डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया था.

इसमें भारी वाहनों को इस रूट से पूरी तरह बैन करना और उन्हें भिवंडी-कल्हेर, मुंबई-नाशिक हाईवे और चिंचोटी जैसे वैकल्पिक मार्गों से भेजना शामिल था.

ये भी पढें: Mumbai Local Train Update: मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर दौड़ेगी 238 नई AC लोकल ट्रेनें, सफर होगा आसान

बेहद अहम रास्ता है घोड़बंदर रोड

घोड़बंदर रोड थाणे, वसई, विरार, मीरा-भायंदर, बोरीवली और दहिसर के यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि गुजरात और वसई से जेएनपीटी पोर्ट या भिवंडी की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए भी बेहद अहम रास्ता है. बारिश के मौसम में गायमुख घाट रोड पर जगह-जगह गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम जाती है और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है.

सभी डायवर्जन आदेश पूरी तरह रद्द

लगातार सड़क टूटने और गड्ढों के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बार भी मरम्मत का काम शुरू होते ही बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाना था, लेकिन काम टलने के साथ ही थाणे सिटी पुलिस और मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस ने सभी डायवर्जन आदेश रद्द कर दिए हैं.

अभी नहीं हुआ नई तारीख का ऐलान

फिलहाल मरम्मत कार्य की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लें और अपने रूट को उसी के अनुसार प्लान करें.