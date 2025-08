Navi Mumbai News: नवी मुंबई के सीवूड्स स्टेशन के 7-इलेवन स्टोर में चूहे दौड़ते आए नजर आए; VIDEO वायरल होने के बाद साफ़-सफाई पर उठे सवाल

Navi Mumbai 7-Eleven Store New: मुंबई से सटे नवी मुंबई के सीवूड्स स्टेशन पर स्थित 7-इलेवन स्टोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने वहां की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. वीडियो में बड़ी संख्या में चूहे दुकान के अंदर खुलेआम घूमते हुए देखे गए.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये चूहे मग से बाहर निकल रहे हैं और आइसक्रीम कोन तक को चबाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर ग्राहकों में नाराजगी की लहर दौड़ गई है. यह भी पढ़े: MP: गजब हाल है! सरकारी अस्पताल में चूहे ने कुतरे मरीज के पैर, खा जाते हैं लोगों का खाना

A viral video from a 7-Eleven store at Seawoods station in Navi Mumbai has raised serious concerns after showing large rats inside the outlet. The footage captures rodents crawling out of mugs and nibbling on ice cream cones, sparking alarm over the store’s hygiene and food… pic.twitter.com/jn4FEtuIZt

— Mid Day (@mid_day) August 5, 2025