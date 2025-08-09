Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, पांच लोगों की मौके पर ही मौत

दौसा, 8 अगस्‍त : राजस्‍थान के दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग अस्पताल पहुंचने के क्रम में दम तोड़ दिए. यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब लोहे की गाटरों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया और दूसरी तरफ से आ रही कार पर पलट गया. बताया गया कि हादसे में घायल दो युवती और एक युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, जहां अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. हादसे के बाद ग्रामीण भी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए और राहत-बचाव कार्य में जुट गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा कलाई के कट के पास हुआ, जब सिकंदरा से जयपुर की ओर जा रहा ट्रेलर अचानक डिवाइडर पर चढ़कर हाईवे की दूसरी ओर पहुंच गया. वहां से गुजर रही कार उसकी चपेट में आ गई. कार में पांच लोग सवार थे, जिनमें से चालक यादराम मीणा, निवासी भजेडा और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया कि बड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों और शवों को बाहर निकाला गया. यह भी पढ़ें : Bengaluru Shocker: जापानी वेब सीरीज Death Note देखने के बाद सातवीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या, पुलिस जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि ट्रेलर चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके चलते वह वाहन से नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया. जिला अस्पताल चौकी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि हादसे में महावर मोहल्ला भजेड़ा टोड़ाभीम के रहने वाले मुकेश महावर, अर्चना मीणा, मोनिका और उसकी बहन वेदिका की मौत हो गई. मृतक यादराम महुवा में प्राइवेट कोचिंग सेंटर संचालित करता था, वह मोनिका, अर्चना व वेदिका को एग्जाम दिलवाकर वापस गांव लौट रहे थे. साथ ही, चालक की भी मौत हो गई है.