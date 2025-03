Jaipur Fire Video: जयपुर के हरमद में रबर गोदाम में लगी सुबह-सुबह भीषण आग, काबू पाने की कोशिश में जुटी दमकल की टीम

Jaipur Fire Video: जयपुर के हरमद इलाके में सुबह-सुबह एक रबर गोदाम में भीषण आग लग गई है. आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मार्च माह की गर्मी और शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगने के पीछे की संभावना जताई जा रही है.

आग लगने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोदाम में रखे सामान धू-धू कर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Worli Fire Video: मुंबई के वर्ली स्थित पूनम चैंबर इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाडियां मौके पर मौजूद, जायजा लेने आदित्य ठाकरे पहुंचे

#WATCH | Rajasthan | A massive fire in a rubber warehouse broke out in Jaipur's Harmad. Fire tenders are at the spot. More details awaited pic.twitter.com/rx6ghMiPjW

— ANI (@ANI) March 13, 2025