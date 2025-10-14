Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर में धू-धू कर जली बस, 20 यात्री जिंदा जले, कई झुलसे

Jaisalmer Bus Fire | X

जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में मंगलवार को अचानक आग लग गई. इस भीषण हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जानकारी के अनुसार बस में कुल 57 यात्री सवार थे और यह दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. रास्ते में जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर अचानक बस के पीछे से धुआं उठता देखा गया. चालक ने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोका, लेकिन कुछ ही पलों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई.

स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया

घायल यात्रियों को तुरंत जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहीं 16 गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया. प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए ताकि परिजन घायलों की जानकारी ले सकें.

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है.

बस बनी आग का गोला

मुख्यमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) हादसे की सूचना मिलते ही जैसलमेर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने राहत-बचाव कार्य में सेना और स्थानीय लोगों द्वारा की गई मदद के लिए आभार जताया. मुख्यमंत्री के साथ विधायक प्रताप पुरी और संघ सिंह भारती भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने अपना पटना का चुनावी कार्यक्रम भी इस घटना के चलते रद्द कर दिया. उन्होंने घायलों के उचित इलाज और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के निर्देश दिए.