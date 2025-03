गुजरात मेडिकल कॉलेज में रैगिंग! MBBS इंटर्न्स को किया अगवा, प्रताड़ित कर 'मुर्गा' बनने पर किया मजबूर

राजकोट: गुजरात के भावनगर स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां छह एमबीबीएस डॉक्टरों ने तीन इंटर्न्स को अगवा कर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. यह सब एक इंस्टाग्राम पोस्ट से नाराज होकर किया गया.

भावनगर के नीलमबाग पुलिस स्टेशन में शनिवार रात को इस घटना को लेकर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण, अवैध हिरासत, मारपीट, धमकी देने और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

घटना के बाद कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी ने आपात बैठक बुलाई और छह आरोपियों में से चार को तत्काल निलंबित कर दिया. कॉलेज प्रशासन के अनुसार, सभी आरोपी और पीड़ित इंटर्न्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सर टी हॉस्पिटल में अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप कर रहे थे. दो आरोपियों की इंटर्नशिप पहले ही पूरी हो चुकी थी.

पीड़ितों में से एक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने 'Convocation Speaks' नामक एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था, जिसमें हास्यपूर्ण सामग्री साझा की जाती थी. लेकिन इस पेज की कुछ पोस्ट से आरोपी नाराज हो गए और बदला लेने के इरादे से उन्होंने इंटर्न्स को अपना निशाना बनाया.

6 मार्च की रात, आरोपियों में से एक ने पीड़ित को कॉल कर मिलने के लिए बुलाया. जैसे ही वह निर्धारित स्थान पर पहुंचा, उसे जबरन कार में बैठा लिया गया, जहां एक और पीड़ित पहले से मौजूद था. कार में एक अन्य डॉक्टर और ड्राइवर 'जेडी' भी था.

#Gujarat | A shocking case of ragging surfaced at Government Medical College, Bhavnagar, where six MBBS doctors allegedly kidnapped, assaulted, and ill-treated three fellow interns, reportedly offended by an Instagram post created by one of them.

More details… pic.twitter.com/xb07SGLie0

— The Times Of India (@timesofindia) March 9, 2025