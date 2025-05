भारत-पाक तनाव के बीच पंजाब में अलर्ट, सुरक्षा संकट के बीच स्कूल-कॉलेज तीन दिन तक बंद

चंडीगढ़: भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अगले तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने गुरुवार को दी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. स्कूलों और कॉलेजों के बंद रहने के दौरान किसी भी तरह की कोचिंग क्लास या सामूहिक कार्यक्रम पर भी रोक रहेगी.

Punjab govt orders closure of schools, colleges, universities for next 3 days: Education Minister Harjot Singh Bains. pic.twitter.com/xWLbZJH6GU

— Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2025