Punjab: जालंधर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप पर हमला, बंदूक की नोक पर कैश-गहने लेकर फरार हुए लुटेरे | Video

जालंधर: पंजाब के जालंधर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां तीन नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसकर हथियारों के दम पर लूट को अंजाम दिया. वारदात के समय दुकान मालिक का बेटा मौजूद था, जिसे बदमाशों ने पिस्तौल तानकर डरा-धमकाकर लूट लिया. यह घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे भर्गव कैंप इलाके में हुई.

CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि तीन मास्क पहने आरोपी पहले दुकान में आते हैं और तुरंत ही पिस्टल निकालकर ज्वैलर के बेटे पर तान देते हैं. डर के माहौल में लड़का चिल्लाने लगता है, तभी आरोपी कैश और सोने के गहनों को बैग में भरकर मौके से फरार हो जाते हैं.

दुकान मालिक विजय ने बताया कि लुटेरे उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर सोना-चांदी व नकदी लेकर भाग गए.

CCTV में कैद पूरी घटना

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया जाएगा.