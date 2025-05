VIDEO: मंदिर में की गंदी हरकत! पुणे में मुस्लिम युवक ने देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति पर किया पेशाब, आरोपी गिरफ्तार

पुणे, महाराष्ट्र के पाउद गांव में शुक्रवार (2 मई) को एक मुस्लिम युवक चांद नौशाद शेख (Chand Naushad Shaikh) द्वारा देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति पर पेशाब (Urinates on Goddess Annapurna Idol) करने के बाद तनाव का माहौल बन गया. यह आपत्तिजनक कृत्य एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क उठे.

चांद नौशाद शेख (19) और उनके पिता नौशाद शेख (44) को गुस्साए ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा और फिर पुलिस स्टेशन ले गए. इस दौरान चांद नौशाद शेख ने कथित रूप से भीड़ को मजाक उड़ाते हुए कहा, "तुम हिंदू हमारा कुछ नहीं कर सकते." घटना के बाद, शनिवार (3 मई) को गांववासियों ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने चांद नौशाद शेख के कृत्य की कड़ी निंदा की. मार्च के दौरान लोग ‘जय श्री राम’ और ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए सड़क पर उतरे.

There would have been riots and massacre of Hindus if such a outrageous desecration had happened in a mosque in Pakistan or Bangladesh.

This is 19 year old musalman Chand Naushad Sheikh in Mahadev temple, Pune.

