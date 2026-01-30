PT Usha Husband V Srinivasan Dies: पीटी उषा के पति वी. श्रीनिवासन का 67 वर्ष की आयु में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

पीटी ऊषा (Photo Credits: Facebook)

PT Usha Husband V Srinivasan Dies: भारतीय खेल जगत की महान एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा के पति वी. श्रीनिवासन का शुक्रवार सुबह निधन हो गया. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, 67 वर्षीय श्रीनिवासन को आज तड़के उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा और वे अचानक गिर गए.

उन्हें तत्काल पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन से खेल और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. यह भी पढ़ें: भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरि दत्त कापड़ी का निधन, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे भारतीय दिग्गज

पीएम मोदी ने व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से फोन पर बात की और श्रीनिवासन के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. पीटी उषा वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी हैं.

पीटी उषा के करियर के 'मजबूत आधार'

वी. श्रीनिवासन केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी थे, लेकिन उनकी पहचान पीटी उषा के सबसे बड़े समर्थक के रूप में रही. उषा के शानदार खेल करियर से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक, श्रीनिवासन हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़े रहे. खेल जगत में उन्हें पीटी उषा की पेशेवर उपलब्धियों के पीछे की 'प्रेरक शक्ति' और उनके 'मजबूत स्तंभ' के रूप में देखा जाता था.

पारिवारिक पृष्ठभूमि

श्रीनिवासन और पीटी उषा का एक बेटा है, जिसका नाम उज्ज्वल है. श्रीनिवासन न केवल एक समर्पित जीवनसाथी थे, बल्कि वे कोझिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के प्रबंधन में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे, जहां वे युवा प्रतिभाओं को निखारने में मदद करते थे.

अंतिम संस्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी परिवार द्वारा जल्द ही साझा किए जाने की उम्मीद है. उनके निधन पर कई एथलीटों और खेल संघों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है.