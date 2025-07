BREAKING: 13 साल बाद 'मातोश्री' पहुंचे राज ठाकरे, गले मिलकर उद्धव को दी जन्मदिन की बधाई

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meet: महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार का दिन एक ऐतिहासिक पल लेकर आया. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे, लगभग 13 साल बाद, अपने चचेरे भाई और शिवसेना (UBT) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' पहुंचे. मौका था उद्धव ठाकरे के जन्मदिन का. इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

यह सब कुछ बेहद अचानक हुआ. रविवार सुबह राज ठाकरे बिना किसी को खबर दिए अपने घर से निकले और सीधे 'मातोश्री' की तरफ रवाना हो गए. उनके साथ मनसे नेता बाला नांदगांवकर भी थे. जैसे ही राज ठाकरे की गाड़ी 'मातोश्री' के गेट पर पहुंची, वहां मौजूद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाना शुरू कर दिया.

भाइयों का मिलाप, कार्यकर्ताओं में जोश

'मातोश्री' के गेट पर उद्धव गुट के सांसद संजय राऊत ने राज ठाकरे का स्वागत किया और उन्हें अंदर ले गए. लेकिन सबसे खास बात यह थी कि खुद उद्धव ठाकरे अपने भाई का स्वागत करने के लिए गेट पर मौजूद थे, जो कि वह आमतौर पर नहीं करते. जैसे ही राज ठाकरे गाड़ी से उतरे, दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया. यह भावुक पल देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश और भी बढ़ गया.

