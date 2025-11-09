बिहार दौरे पर राहुल गांधी, दूसरे चरण के चुनाव के लिए किशनगंज में आज जनसभा को करेंगे संबोधित

(Credit-@PTI_News)

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है. दूसरे चरण में बचे हुए समय में राजनीतिक पार्टियाँ जीत के लिए ज़ोरदार प्रचार कर रही हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज यानी रविवार को किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

6 नवंबर को पहले चरण का हुआ मतदान

वहीं, इससे पहले 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ था. मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए ज़ोरदार मेहनत की थी. उनके प्रचार अभियान का असर यह रहा कि मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया. यह भी पढ़े: Bihar Assembly Elections 2025: निर्वाचन आयोग ने राजद के मतदान बूथों पर बिजली काटने के आरोपों को खारिज किया

मतदान के बाद 14 नवंबर काउंटिंग

दूसरे चरण के मतदान के बाद वोटों की गिनती भी 14 नवंबर को ही की जाएगी. परिणाम आने से पहले ही एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. हालाँकि, चुनावी सर्वे यह संकेत दे रहे हैं कि बिहार में एनडीए की वापसी हो सकती है और उसे सबसे ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.