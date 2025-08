Maharashtra: मैंने कोई डाका डाला है, कोई बलात्कार किया है; महाराष्ट्र में रमी खेलने के शौकीन मंत्री माणिकराव कोकाटे से छिना कृषि विभाग, सरकार ने दे दिया खेल मंत्रालय

Manikrao Kokate Rummy Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक वीडियो को लेकर खूब हलचल मची हुई है. वीडियो में राज्य के मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मोबाइल पर रमी (Rummy Game) खेलते देखा गया. इस घटना के बाद उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. विपक्ष से लेकर किसान संगठनों तक ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी. इस विवाद को शांत करने के लिए अब उन्हें कृषि विभाग से हटा दिया गया है. अब कोकाटे को युवा, खेल, अल्पसंख्यक मामलों और औकाफ विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, इन विभागों को संभाल रहे मंत्री दत्तात्रय भरणे को अब कृषि मंत्रालय सौंपा गया है.

इस फेरबदल की अधिसूचना गुरुवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा ने जारी की. बताया जा रहा है कि यह फैसला डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच चर्चा के बाद लिया गया.

ये भी पढें: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना की जुलाई महीने की 13वीं किस्त कब होगी जारी? जानें ताजा अपडेट और बैलेंस चेक करने का तरीका

Maharashtra agriculture minister Manikrao Kokate who was caught playing rummy on his mobile phone in the assembly has now been made sports minister!

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 1, 2025