Akhilesh Yadav on EC: 'चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा', अखिलेश यादव ने ECI से जताई नाराजगी, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप (Watch Video)

Milkipur Bypoll 2025: समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि पुलिस मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही थी, जिससे लोगों में डर का माहौल बनाया गया. उन्होंने कहा, "यही तरीका है जिससे बीजेपी चुनाव लड़ती है. चुनाव आयोग मर चुका है. हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए."

इससे पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में लिखा कि अयोध्या पुलिस वोटरों की आईडी चेक कर रही है, जिससे मतदाताओं को डराया जा रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की थी.

