Delhi Elections: नतीजों से पहले अरविंद केजरीवाल का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, बोले- EC छुपा रहा है डेटा

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि कई अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग (Election Commission) ने अब तक हर बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है. केजरीवाल का आरोप है कि इस डेटा को छुपाने की कोशिश हो रही है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.

अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "चुनाव आयोग ने कई बार अनुरोध करने के बावजूद फॉर्म 17सी और हर विधानसभा में हर बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक वेबसाइट - transparentelections.in बनाई है, जहां उन्होंने हर विधानसभा के सभी फॉर्म 17सी अपलोड कर दिए हैं. इस फॉर्म में हर बूथ पर डाले गए वोटों का पूरा ब्योरा है. दिनभर हम हर विधानसभा और हर बूथ का डेटा लिस्ट करके पेश करेंगे ताकि हर मतदाता इस जानकारी तक पहुंच सके."

केजरीवाल ने आगे लिखा, "यह कुछ ऐसा है जो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हित में करना चाहिए था लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं."

EC has refused to upload form 17C and number of votes polled per booth in each assembly despite several requests. Aam Aadmi Party has made a website - https://t.co/vm6K3f3JcG where we have uploaded all the form 17C of every assembly. This form has all the details of votes polled…

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 7, 2025