PM मोदी की मां के AI वीडियो पर बवाल: BJP बोली 'नीचता की हद', कांग्रेस ने कहा 'इसमें गलत क्या?'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माँ हीराबेन मोदी के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो को लेकर राजनीति गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस वीडियो को 'नीचता की हद' बताया है, तो वहीं कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी हुई है. कांग्रेस का कहना है कि इस वीडियो में कुछ भी अपमानजनक नहीं है, बल्कि यह एक मां द्वारा अपने बच्चे को दी जा रही सीख है.

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिहार कांग्रेस ने अपने 'X' (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक AI-जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में पीएम मोदी की माँ, हीराबेन मोदी की AI से बनाई गई छवि को दिखाया गया है. वीडियो में वह पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहती हैं कि उन्होंने वोट पाने के लिए उनका इस्तेमाल किया. यह वीडियो आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया.

BJP का कांग्रेस पर तीखा हमला

BJP ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है. बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "कांग्रेस नीचता की नई हदें पार कर रही है. जो माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके मुँह में शब्द डालकर उनका अपमान किया जा रहा है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. बिहार और देश की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा."

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले महीने विपक्ष की एक रैली में पीएम मोदी और उनकी माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था.

एक अन्य बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, "यह वीडियो देश की करोड़ों माताओं की भावनाओं का मज़ाक है. हमारे लिए मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की तरह पूजनीय हैं. कांग्रेस नेताओं को तुरंत माफी मांगनी चाहिए."

कांग्रेस ने किया अपना बचाव

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने इस वीडियो का बचाव किया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें अपमान जैसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा, "इसमें उनकी दिवंगत माँ का अपमान कहाँ है? एक शब्द या कोई इशारा दिखाइए. माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सिखाएं. वह सिर्फ अपने बच्चे को समझा रही हैं. अब अगर बच्चे को लगता है कि यह उसका अपमान है, तो यह उसका सिरदर्द है, हमारा नहीं."

पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हर बात पर मुद्दा बनाकर 'फर्जी सहानुभूति' बटोरने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी राजनीति में हैं और उन्हें विपक्ष के ह्यूमर (मजाक) को भी सही तरीके से लेना सीखना चाहिए. वैसे इसमें ह्यूमर नहीं, बल्कि 'नसीहत' है."

जब भावुक हुए थे पीएम मोदी

गौरतलब है कि कुछ समय पहले पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में अपनी माँ के खिलाफ इस्तेमाल हुए अपशब्दों का जिक्र करते हुए कहा था कि विपक्ष ने हर माँ और बहन का अपमान किया है. उन्होंने भावुक होकर कहा था, "मेरी माँ, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें गालियाँ दी गईं. यह बहुत दुखद और पीड़ादायक है."

फिलहाल इस AI वीडियो को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और यह मामला राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया है.