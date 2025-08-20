NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन, PM मोदी बने प्रस्तावक

सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता साफ दिखाई दी (Photo : X )

एनडीए (NDA) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई बड़े नेता और सांसद उनके साथ मौजूद थे. खास बात यह है कि पीएम मोदी खुद उनके पहले प्रस्तावक बने.

सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता साफ दिखाई दी. बीजेपी के साथ-साथ सहयोगी दलों के बड़े नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे.

आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने रविवार को ही सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था. यह फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड की एक बैठक में लिया गया, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे. उनके नाम की घोषणा होते ही सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन दे दिया था.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi shakes hands with NDA candidate for Vice President post, C.P. Radhakrishnan after the filing of nomination for the VP election. pic.twitter.com/7cksi406bW — ANI (@ANI) August 20, 2025

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन है. उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था. वह हाल ही में 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं. इससे पहले, वह लगभग डेढ़ साल तक झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं. झारखंड में रहते हुए उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई थी. सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु की राजनीति और सामाजिक जीवन में 40 सालों से ज्यादा का लंबा अनुभव है.

LIVE: PM Shri @narendramodi proposes Thiru CP Radhakrishnan Ji's nomination for the Vice President in Parliament. https://t.co/s9GslxPhjI — BJP (@BJP4India) August 20, 2025

संक्षेप में कहा जाए तो, सीपी राधाकृष्णन के पास राजनीति और शासन का एक बड़ा अनुभव है. उनकी जड़ें आरएसएस में भी काफी मजबूत हैं. वह दो बार लोकसभा सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कई राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं. अपने इसी लंबे अनुभव के कारण वह एनडीए में एक प्रमुख चेहरा हैं और अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं.