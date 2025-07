PM Modi's Viral Video: पीएम मोदी का नामीबिया में दिखा अनोखा अंदाज, पारंपरिक ड्रम पर आजमाए हाथ

PM Modi Plays Traditional Drums on First Visit to Namibia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 9 जुलाई 2025 को, अफ्रीकी देश नामीबिया की अपनी पहली यात्रा पर राजधानी विंडहोक पहुंचे. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी और पारंपरिक अंदाज में किया गया. इसी दौरान एक ऐसा खुशनुमा पल देखने को मिला जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए स्थानीय कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में संगीत और नृत्य पेश कर रहे थे. इस सांस्कृतिक स्वागत से अभिभूत होकर पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के बीच पहुंच गए. उन्होंने वहां रखे पारंपरिक नामीबियाई ड्रम को बजाने में हाथ आजमाया. उनका यह सहज और प्रसन्नचित्त भाव देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की लगभग तीन दशकों में नामीबिया की पहली यात्रा है, जो इस दौरे को ऐतिहासिक बनाती है. अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नन्दी-न्दैतवाह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है.

The Indian community in Namibia is extremely optimistic about closer India-Namibia friendship and this reflected in the special welcome in Windhoek. I am extremely proud of our diaspora, particularly the manner in which they have retained a connect with their culture and… pic.twitter.com/95eJSdA510

— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2025