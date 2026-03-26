PM Modi Ranked World’s Most Popular Leader: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में 68 फीसदी अप्रूवल रेटिंग, बीजेपी ने जताई खुशी

PM Modi Ranked World’s Most Popular Leader: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी लोकप्रियता को लेकर सुर्खियों में हैं. अमेरिका की प्रतिष्ठित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है. इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य वैश्विक नेताओं को पीछे छोड़ते हुए 68 फीसदी की मजबूत अप्रूवल रेटिंग हासिल की है, जो उनकी लगातार बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाता है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड: पीएम नरेंद्र मोदी बने भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले निर्वाचित प्रमुख; पवन कुमार चामलिंग को पछाड़ा

पिछले कुछ वर्षों में भारत की वैश्विक छवि, कूटनीतिक सक्रियता और आर्थिक प्रगति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ऐसे में इस सर्वे के नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे देश के लिए गर्व का विषय बताया है.

बीजेपी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सर्वे का नतीजा नहीं, बल्कि उनके जीवनभर के काम का परिणाम है.

उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश आज भारत के साथ खड़े हैं और विकास की दिशा में साथ आगे बढ़ रहे हैं.

वैश्विक स्तर पर बढ़ी स्वीकार्यता

अंसारी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत छवि बनाई है और बड़े देशों के साथ उनके संबंधों का भारत की छवि पर सकारात्मक असर पड़ा है. उन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे मजबूत नेता बताते हुए बधाई दी.

अन्य नेताओं ने भी जताई खुशी

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय सर्वे में उन्हें सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है. महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने भी प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है और यह पूरे भारत के लिए सम्मान की बात है.