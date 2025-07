संसद में उठा टैरिफ का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बताया क्या है सरकार का प्लान

नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्रतिक्रिया दी है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अपने सुओ मोटो बयान में कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के प्रभाव की गहराई से समीक्षा कर रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा. गोयल ने संसद में बताया कि वाणिज्य मंत्रालय इस विषय पर निर्यातकों, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों से लगातार चर्चा कर रहा है. सरकार यह जानने की कोशिश कर रही है कि टैरिफ से किस सेक्टर पर कितना असर होगा और इससे बचने के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है.

ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत को झटका; टेक्सटाइल, फार्मा से लेकर ज्वेलरी सेक्टर तक पड़ सकता है असर.

अब सबकी निगाहें भारत-अमेरिका के ट्रेड टॉक पर टिकी हैं. उम्मीद की जा रही है कि कूटनीतिक बातचीत और व्यापार समझौते के ज़रिए अमेरिका के साथ तनावपूर्ण स्थिति को संभाला जा सकता है.

पीयूष गोयल ने लोकसभा को आश्वस्त किया कि सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, निर्यातकों, और एमएसएमई सेक्टर की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय हित की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी."

#WATCH | US Tariffs | In Rajya Sabha, Union Minister Piyush Goyal says, "...The implication of the recent developments are being examined by the Govt...We will take all necessary steps to secure and advance our national interest..."

"The Ministry of Commerce and Industry is…

— ANI (@ANI) July 31, 2025