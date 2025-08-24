Palghar Accident News: मुंबई से सटे पालघर में एक घंटे में 6 एक्सीडेंट, नई सड़क पर फिसलने से कई बाइक सवार घायल; CCTV में VIDEO कैद

(Photo Credits Jay Maharashtra)

Palghar Accident News Video: मुंबई और इसके आसपास के जिलों में पिछले दो दिनों से बारिश रुक गई है. इसी बीच, मुंबई से सटे पालघर से एक के बाद एक नहीं बल्कि 6 दुर्घटनाओं की खबर सामने आई है, और यह सभी हादसे मात्र एक घंटे के भीतर हुए. हैरानी की बात यह है कि ये हादसे हाल ही में बनी सड़क पर हुए. ये दुर्घटनाएं बोइसर में स्थित सीआईडीसीओ बायपास रोड (CIDCO Bypass Road) पर हुईं. इन घटनाओं का वीडियो सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गया है.

पालघर में एक घंटे में 6 एक्सीडेंट

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार सड़क पर जा रहे हैं, तभी अचानक उनकी बाइक फिसलती है और वे गिर जाते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हुआ है, जिसके कारण ये हादसे हुए. सड़क इतनी फिसलन भरी बन गई है कि लोग संतुलन खोकर गिर रहे हैं. यह भी पढ़े: Mumbai-Goa Highway Accident: मुंबई-गोवा हाईवे पर कंटेनर ट्रक से टकराई कार, महिला डॉक्टर की मौत

एक्सीडेंट का वीडियो

एक्सीडेंट में करीब 12 से 13 लोग घायल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन हादसों में 12 से 13 बाइक सवारों को चोटें आईं. हालांकि, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं.

स्थानीय लोगों का आरोप

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सड़क की खराब गुणवत्ता ही इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है. उनका कहना है कि हाल ही में बनी कंक्रीट सड़क पर कीचड़ जमा होने से बाइकों का फिसलना बढ़ गया है. ऐसे में बोइसर के निवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वे मांग कर रहे हैं कि सड़क पर जमा कीचड़ को तुरंत हटाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.