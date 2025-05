Golden Temple Drone Attack: पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर किया था हवाई हमला, भारत की एयर डिफेंस यूनिट ने ऐसे नाकाम की साजिश; देखें VIDEO

Operation Sindoor: क्या आपको पता है 8 मई को पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की एयर डिफेंस यूनिट ने समय रहते इसे नाकाम कर दिया था. 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) मेजर जनरल कार्तिक सी. शेषाद्रि ने बताया कि पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह, अंधेरे का फायदा उठाते हुए ड्रोन और लंबी दूरी के मिसाइलों से हमला किया था. इसका मकसद भारतीय सैन्य ठिकानों के साथ-साथ नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना था. लेकिन भारतीय सेना पहले से अलर्ट थी.

सेना के जांबज जवानों ने एयर डिफेंस सिस्टम AKASH और L-70 एयर डिफेंस गन की मदद से सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया.

#WATCH | Amritsar, Punjab: A soldier of the Indian Army says, "...Only 10% of the ammunition of ground-based air defence weapons and Army air defence weapons were used...We have recovered Kamikaze drones and micro-drones like YIHA-III and Songar, which are likely of Turkish… https://t.co/E3IjQWrlJ7 pic.twitter.com/5U3wcyFZ5n

— ANI (@ANI) May 19, 2025