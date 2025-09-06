VIDEO: बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुका शख्स, दुसरे ही पल हुआ ऐसा हादसा की चली गई जान, बुलंदशहर का रोंगटे खड़े करनेवाला वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश: बारिश से बचने के लिए लोग कभी कभी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते है. लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती. ऐसा ही एक हादसा बुलंदशहर (Bulandshahr) में सामने आया है. जहांपर एक बाइक सवार (Bike Rider) शख्स सड़क किनारे बारिश से बचने के लिए खड़ा था और इसी दौरान पेड़ (Tree) जड़ से नीचे गिरा और जिसकी चपेट में आने से इस शख्स की मौत हो गई. ये घटना छतारी क्षेत्र के इलाकें से सामने आई है. मृतक का नाम नीरज शर्मा बताया जा रहा है. वे बनैल गांव के रहनेवाले थे. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.

जिसमें देख सकते है पेड़ जड़ से उखड़कर शख्स पर गिरता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Barabanki Tree Collapse: बाराबंकी में पेड़ गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

शख्स पर पेड़ गिरा

बारिश से बचने के लिए पेड़ का लिया था सहारा

जानकारी के मुताबिक़ नीरज दिल्ली (Delhi) में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे. बुधवार को छुट्टी के दिन वे अपनी मां और मौसी को लेकर सरभन्ना गांव जा रहे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी मां और मौसी को एक बस में बिठा दिया और वे सरभन्ना गांव मोड़ पर पहुंचे. इस दौरान बारिश के कारण बे एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इस समय पेड़ गिरकर नीचे आ गया और इसकी चपेट में आकर नीरज की मौत हो गई. इस घटना के बाद लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नीरज को हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गांव में फैला मातम

इस घटना के बाद बनैल गांव में मातम (Mourning) फैल गया है. इस हादसे की उम्मीद खुद नीरज को भी नहीं थी. उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा होगा की कुछ देर में पेड़ गिर जाएगा. बताया जा रहा है की पेड़ काफी पुराना था और बारिश के कारण उसके जड़ की मिट्टी भी हट गई थी. जिसके कारण पेड़ गिरा.