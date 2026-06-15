Odisha Shocker: ओडिशा में पारिवारिक विवादों का खूनी अंजाम, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

भुवनेश्वर, 15 जून: ओडिशा (Odisha) में लंबे समय से चले आ रहे घरेलू विवादों और अचानक बढ़े गुस्से के कारण दो अलग-अलग परिवारों में बेहद दुखद घटनाएं सामने आई हैं. राज्य के कटक (Cuttack) और भद्रक (Bhadrak) जिलों में हुए दो पारिवारिक झगड़ों में दो लोगों की जान चली गई, जहां कथित तौर पर उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उन पर जानलेवा हमला किया. स्थानीय पुलिस ने दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है ताकि हत्याओं के पीछे की असल वजह और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके. यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh Shocker: बांदा के थाने के भीतर पिता ने 19 वर्षीय बेटी को चाकू से गोदा, अस्पताल में मौत; आरोपी गिरफ्तार

कटक: ससुराल बुलाकर पति की कथित हत्या, पत्नी ने बताया सुसाइड

पहली घटना कटक जिले के बड़म्बा इलाके की है, जहां अलारा गांव के रहने वाले मनोज मल्लिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के पिता बसंत मल्लिक द्वारा दर्ज कराई गई आधिकारिक शिकायत के अनुसार, मनोज को उसकी पत्नी लक्ष्मीप्रिया राउत ने करडीबंधा गांव स्थित अपने मायके (मनोज के ससुराल) बुलाया था.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे घरेलू विवाद के कारण लक्ष्मीप्रिया ने वहां मनोज पर गंभीर और घातक हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने इसे सोची-समझी हत्या बताया है. हालांकि, मामले में मोड़ तब आया जब आरोपी पत्नी ने दावा किया कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या (सुसाइड) है. अठगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) विश्वजीत मोहंती ने पुष्टि की है कि बड़म्बा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का खुलासा होगा.

भद्रक: पारिवारिक कलह में बेटे के हाथों मां की मौत

दूसरी घरेलू त्रासदी भद्रक जिले से सामने आई है, जहां एक तीखी बहस ने हिंसक रूप ले लिया. अधिकारियों के मुताबिक, घर के भीतर शुरू हुआ एक मौखिक विवाद देखते ही देखते शारीरिक मारपीट में बदल गया, जिसमें एक महिला को गंभीर और घातक चोटें आईं.

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुस्से में आकर बेटे ने अपनी मां पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी जान चली गई.

फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर तय होंगी धाराएं

ओडिशा में घरेलू विवादों के हिंसक अपराधों में बदलने के ये मामले चिंता का विषय बने हुए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालांकि प्राथमिक शिकायतों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारियां और हिरासत की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मामले में अंतिम चार्जशीट पूरी तरह से मेडिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों से की जा रही विस्तृत पूछताछ पर निर्भर करेगी. दोनों ही मामलों में आगे की कानूनी तफ्तीश जारी है.