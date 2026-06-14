Uttar Pradesh Shocker: बांदा के थाने के भीतर पिता ने 19 वर्षीय बेटी को चाकू से गोदा, अस्पताल में मौत; आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बांदा, 14 जून: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बांदा (Banda) जिले से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ के बडौसा पुलिस थाने के भीतर काउंसलिंग (परामर्श) सत्र के दौरान एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. यह काउंसलिंग युवती के हाल ही में हुए विवाह को लेकर दोनों परिवारों के बीच चल रही थी. टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, इस घातक हमले के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी पिता को मौके पर ही दबोच लिया. पुलिस थाने के भीतर हुई इस हत्या ने पुलिस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Saharanpur Shocker: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या; प्रेम विवाह से नाराज साले ने सरेआम उतारा मौत के घाट

घर से लापता होने के बाद रचाई थी शादी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान 19 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है. शिवानी बीते 18 मई को अपने घर से लापता हो गई थी और उसने अपने पड़ोसी ललित वर्मा के साथ अपनी मर्जी से विवाह कर लिया था. इसके बाद शिवानी के परिजनों ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जोड़े को मध्य प्रदेश के सतना जिले से ढूंढ निकाला और दोनों पक्षों की आपसी बातचीत व काउंसलिंग के लिए उन्हें बडौसा थाने लेकर आई थी.

थाने के कमरे में ही कर दिया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग सत्र के दौरान शिवानी ने स्पष्ट रूप से अपने पति ललित के साथ ही रहने की इच्छा जताई थी. शिवानी की यह बात सुनते ही कमरे में मौजूद उसके पिता सत्य कुमार चौहान ने अपना आपा खो दिया और अचानक अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में शिवानी को गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज

थाने के भीतर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी पिता सत्य कुमार चौहान को काबू में किया और गिरफ्तार कर लिया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने पारिवारिक विवादों और अंतर्जातीय या मर्जी से किए गए विवाहों के मामलों में पुलिस थानों के सुरक्षा प्रोटोकॉल की कलई खोल दी है. लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि कोई व्यक्ति धारदार हथियार या चाकू लेकर थाने के सुरक्षित माने जाने वाले काउंसलिंग रूम के भीतर कैसे प्रवेश कर गया?

आमतौर पर पुलिस सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच सुरक्षा के आश्वासन के लिए ऐसे जोड़ों को थाने बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस परिसर के भीतर ही सुरक्षा न मिल पाना एक बड़ा प्रशासनिक लैप्स माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस सुरक्षा चूक की भी आंतरिक जांच कर रहे हैं.